PSI20 destaca-se nas subidas das bolsas europeias ao avançar 1,5%

Das 19 cotadas que integram o índice PSI20, 15 ficaram em alta, três em baixa e uma terminou inalterada.

A Ibersol liderou as subidas ao disparar 9,88% para 5,56 euros, após ter anunciado na quinta-feira, com o mercado já encerrado, que iniciou negociações exclusivas com a Restaurant Brands Ibéria para a venda dos restaurantes Burger King, avaliados em cerca de 250 milhões de euros, segundo um comunicado.

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa indicou que "na presente data, a Ibersol e a Restaurant Brands Iberia, S.A. iniciaram negociações em regime de exclusividade (por um período de seis semanas) relativamente à potencial aquisição por esta dos restaurantes da insígnia Burger King da propriedade da Ibersol no território português e espanhol".

As principais bolsas europeias registaram subidas mais moderadas, Frankfurt subiu 1,38%, Madrid 0,90%, Paris 0,85%, enquanto Londres e Milão avançaram 0,80%.