PSI20 inverte tendência de abertura e segue em ligeira baixa

Pelas 09h05, o principal índice da praça de Lisboa, o PSI20, seguia a recuar 0,02% para 5.019,66 pontos, com oito ações a subir, nove a descer e uma inalterada (Semapa).

A bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o seu principal índice, o PSI20, a subir 0,42% para 5.041,76 pontos.

A Pharol era a empresa que mais subia, com as ações a avançarem 2,23% para 0,17 euros, seguidas das da Sonae Capital que subiam 1,49% para 0,75 euros.

Os pesos pesados Galp, Jerónimo Martins, EDP e BCP evitavam maiores perdas do índice, com ganhos de 0,81% para 14,90 euros, 0,37% para 10,80 euros, 0,13% para 3,11 euros e 0,12% para 0,26 euros, respetivamente.

Do lados das perdas, os CTT lideravam, com as ações a caírem 1,78% para 3,32 euros, seguidos da NOS, que recuavam 1,64% para 5,11 euros.

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, à espera do novo projeto de Orçamento do Estado de Itália para 2019 e de avanços das negociações do `Brexit` entre Londres e Bruxelas.

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu hoje em alta, mas a cotar-se a 71,50 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 1,9% do que no encerramento da sessão anterior e depois de ter estado acima dos 85 dólares no início de outubro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,1274 dólares, um mínimo desde junho de 2017 e contra 1,1356 dólares na sexta-feira.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia debatem hoje em Bruxelas os últimos desenvolvimentos em torno do `Brexit`, sendo esperado que após o encontro, o responsável pelas negociações da parte da União Europeia realize uma conferência de imprensa.