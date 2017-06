PSI20 inverte tendência de abertura e segue em terreno negativo

Lusa 08 Jun, 2017, 10:12 | Economia

Cerca das 08:50 em Lisboa, o principal índice, o PSI20, estava a cair 0,25% para 5.276,55 pontos, com 13 títulos a valorizarem-se e seis a caírem.

As ações do Montepio e da Jerónimo Martins eram as que mais caíam, com descidas de 4,09% e 1,05% para 0,54 e 17,82 euros, respetivamente.

Do lado oposto, as ações da Novabase e da Sonae Capital eram as que mais subiam, avançando 0,90% e 0,80% para 3,25 e 0,88 euros, respetivamente.

Lisboa seguia a contrariar o sentimento das principais praças europeias, com os investidores à espera das palavras do presidente do Banco Central Europeu (BCE) após a reunião de política monetária de hoje.

O BCE deverá manter as taxas de juro de referência para a zona euro na quinta-feira e pelo menos até ao final do verão, segundo os analistas ouvidos pela agência Lusa.

A reunião de política monetária da instituição irá realizar-se em Talin, na Estónia.

O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em agosto, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 48,41 dólares, mais 0,72% do que no fecho da sessão.