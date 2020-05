PSI20 segue em queda com ações da Jerónimo Martins a caírem mais de 11%

Na quarta-feira, o índice de referência, o PSI20, encerrou com uma descida de 1,81%, que ficou em 4.077,15 pontos, em linha com as descidas acentuadas verificadas nas principais praças europeias.

Hoje, pelas 08:55, o PSI20 seguia em queda de 2,50% para 3.975,39 pontos, com 14 ações em baixa e quatro em alta.

Do lado das perdas, a Jerónimo Martins era a empresa que mais caía, com as ações a afundaren 11,49% para 13,90 euros, depois da empresa ter divulgado que o lucro caiu 43,8% no primeiro trimestre, face ao período homólogo de 2019, para 35 milhões de euros.

A dona da cadeia de supermercados Pingo Doce refere que os resultados líquidos recuaram 43,8% para os 35 milhões de euros, "fortemente impactados pelas diferenças cambiais decorrentes da aplicação da IFRS16".

A Altri seguia também em queda de 3,54% para 4,10 euros.

A EDP e a Galp seguiam a cair 0,68% e 0,33% para 3,94 euros e 9,69 euros.

Em terreno positivo seguiam a Ibersol e a Sonae Capital na liderança, com subidas de 2,86% e 0,96% para 3,95 euros e 0,42 euros.

A Sonae Capital anunciou também na quarta-feira que registou 5,4 milhões de euros de prejuízo no primeiro trimestre, valor que compara com um resultado líquido negativo de 5,07 milhões de euros apurado em igual período de 2019.

A empresa indicou que o seu volume de negócios mais do que duplicou, passando de 33,94 milhões de euros nos primeiros três meses de 2019 para 101,85 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020.

O BCP seguia a avançar 0,68% para 0,09 euros.

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, à espera do relatório económico do Banco Central Europeu (BCE), depois de o presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) ter advertido que a crise será longa, a recuperação económica será lenta e se calhar serão necessárias novas medidas extraordinárias de reativação da economia.

No mercado das matérias-primas, o petróleo Brent, de referência na Europa, subia 1,47% para 29,61 dólares, depois de na quarta-feira Moscovo e Riade terem reafirmado o compromisso para estabilizar o mercado do petróleo e recuperar o equilíbrio e mostrado seguros de que os sócios da OPEP+ cumprirão os cortes da produção.

Os investidores também se mantêm atentos às tensões entre Washington e Pequim, depois do Presidente norte-americano, Donald Trump, ter pedido ao Fundo de Pensões Federal para não investir em valores chineses, e alertar para que se podiam também impor sanções ao país se este não cooperar na investigação sobre as origens da covid-19.

Neste contexto, a tendência negativa do mercado alargou-se também à Ásia.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0810 dólares, contra 1,0822 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu em alta, a cotar-se a 29,72 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 29,19 dólares na quarta-feira.