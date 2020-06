PSI20 segue em queda com BCP e Galp a pressionarem negociações

Na sexta-feira, o principal índice de referência, o PSI20, encerrou a subir 0,09% para 4.359,99 pontos.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia em queda de 1,71% para 4.285,44 pontos, com 16 ações em baixa, uma em alta e uma inalterada.

As ações da Ibersol e do BCP eram as que mais perdiam, desvalorizando 4,83% e 2,31% para 5,52 euros e 0,11 euros, respetivamente.

A Galp seguia também em queda de 2,27% para 10,56 euros.

A EDP desvalorizava 1,63% para 4,04 euros e a Jerónimo Martins recuava 0,30% para 15,05 euros.

A Corticeira Amorim era a única em terreno positivo, com as ações a valorizarem 0,53% para 9,40 euros.

Lisboa seguia alinhada com as principais bolsas europeias, que abriram hoje em baixa, com os investidores preocupados com os novos surtos de covid-19, principalmente na China e nos Estados Unidos.

Apesar de hoje se ter sabido que a produção industrial na China subiu 4,4% em maio, o segundo aumento deste ano, depois de crescer 3,9% em abril, a tendência das bolsas é negativa devido ao aumento de contágios de covid-19 num mercado em Pequim.

Hoje será divulgada a balança comercial da Europa em abril.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,1237 dólares, contra 1,1256 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto também abriu com tendência negativa, a cotar-se a 37,49 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 38,73 dólares na sexta-feira.