PSI20 segue negativo a acompanhar tendência das congéneres europeias

Lusa27 Jun, 2018, 09:35 | Economia

Pelas 08:45, o índice português de referência, o PSI20, seguia a desvalorizar 0,38% para os 5.551,05 pontos, com sete ações positivas, duas inalteradas e nove negativas.

O BCP e a Semapa seguiam a perder 1,33% para 0,2598 euros, seguido da Semapa que desvalorizava 0,88% para 22,50 euros.

A EDP e a Jerónimo Martins seguiam também negativas, com perdas de 0,45% e 0,31% para 8,85 euros e 12,96 euros, respetivamente.

Do lado dos ganhos, seguiam a liderar a Sonae Capital e a Mota Engil, com valorizações de 1,56% e 1,03% para 0,909 euros e 2,93 euros respetivamente.

A Galp e a EDP avançavam 0,56% e 0,53% para 16,12 e 3,428 euros.

De acordo com o diário de bolsa do BPI, o PSI20 tem demonstrado "uma notável `overperformance` face aos seus pares europeus" pelo facto da EDP e da EDP Renováveis serem alvo de uma OPA.

"Como existe uma oferta de compra a níveis inferiores às cotações em bolsa a EDP e a EDP Renováveis negoceiam com `uma rede de proteção` que as tem sustentado", refere.

Lisboa seguia a negociar em linha com as bolsas europeias, exceto Londres, com os investidores cautelosos com as tensões comerciais entre os Estados Unidos e o resto do mundo.

Os investidores continuam atentos às tensões comerciais de Washington com o resto do mundo, depois do presidente norte-americano, Donald Trump, ter utilizado um tom mais suave em relação às restrições dos investimentos chineses no país, afirmaram operadores do mercado citados pela Efe.

Contudo, Trump ameaçou na terça-feira impor "um grande imposto" sobre as vendas do fabricante de motas Harley-Davidson.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,1653 dólares, contra 1,1665 dólares no fecho de terça-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu hoje em alta, a cotar-se a 76,55 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 0,27% do que no encerramento da sessão anterior.