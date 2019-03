PSI20 segue positiva com Pharol e Galp a puxarem pelos ganhos

Lusa27 Mar, 2019, 09:02 | Economia

Pelas 08:35, a bolsa de Lisboa seguia com o principal índice a avançar 0,37% para 5.164,39 pontos, com 12 ações positivas, duas negativas e quatro inalteradas.

Do lado dos ganhos, a Pharol e a Galp eram as empresas que mais subiam, com as ações a avançarem 1,93% e 0,96% para 0,19 euros e 14,21 euros, respetivamente.

O BCP seguia também a puxar pelos ganhos, com as ações a avançarem 0,84% para 0,22 euros.

Do lado das perdas, a Jerónimo Martins e a EDP evitam maiores perdas do índice, com as ações a recuarem 0,38% e 0,35% para 13,05 euros e 3,46 euros, respetivamente.

Os investidores mantêm-se cautelosos à espera de novidades sobre o `Brexit`, depois de na segunda-feira o Parlamento britânico ter tomado o controlo para votar um plano "B" para a saída do país da União Europeia (UE).

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, não conta com uma maioria que apoie o tratado de saída que negociou com Bruxelas.

As possíveis opções ao acordo de May com a Comissão Europeia que se poderiam incluir no plano "B" ainda não estão decididas, mas poderiam incluir vias como um segundo referendo, uma saída não negociada da União Europeia ou um cancelamento do `Brexit`.

Na passada quinta-feira, a União Europeia (UE) aprovou um adiamento da data do `Brexit`, previsto para 29 de março, mas com dois cenários possíveis em função de se o Parlamento britânico aprovar, ou não, o acordo celebrado entre o Reino Unido e a Comissão Europeia.

Assim, se o Parlamento britânico aprovar o pacto, o `Brexit` será adiado até 22 de maio, mas se não der `luz verde` a saída será adiada apenas até 12 de abril.