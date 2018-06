PSI20 segue positivo pela sétima sessão consecutiva a acompanhar Europa

Lusa07 Jun, 2018, 09:45 / atualizado em 07 Jun, 2018, 09:46 | Economia

Pelas 09h00, o índice de referência português, o PSI20, seguia a valorizar-se 0,50% para os 5.641,26 euros, com 13 ações positivas, quatro inalteradas e apenas uma negativa, a EDP, que desvalorizava 0,38% para 3,397 euros.

A Altri e a Sonae Capital eram os títulos que mais subiam, avançando 2,81 e 2,21 euros para 8,41 e 0,971 euros.

O BCP avançava 1,26% para 0,2724 euros, a Galp subia 0,43% para 16,245 euros e a Pharol valorizava 0,38% para 0,263 euros.

A Jerónimo Martins por sua vez seguia a avançar 0,22% para 13,55 euros.

Lisboa seguia alinhada com as congéneres europeias, que estavam hoje em alta, à espera da evolução do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro no primeiro trimestre.

Hoje também serão publicados os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos Estados Unidos.

Os investidores continuam pendentes da evolução da guerra comercial aberta pelos Estados Unidos com a imposição de tarifas aduaneiras às importações de aço e alumínio provenientes da União Europeia, Canadá e México.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,1803 dólares, contra 1,1781 dólares no fecho de quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu hoje em alta, a cotar-se a 75,88 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 0,69% do que no encerramento da sessão anterior.