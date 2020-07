PSI20 sobe 0,18% com BCP a liderar os ganhos

Lisboa, 13 jul 2020 (Lusa) - A bolsa de Lisboa acompanhou hoje os ganhos acima de 1% registados na Europa com uma ligeira subida de 0,18% para 4.472,83 no índice PSI20, beneficiando do aumento de 3,14% do BCP.