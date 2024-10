PSP detém 3 suspeitos de furto, viciação e desmantelamento de carros em 6 distritos

Em comunicado, a PSP do Comando Metropolitano do Porto refere que as detenções ocorreram no âmbito da operação "Blackout", que decorre de uma investigação iniciada em 2021, desenvolvida sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) e que visa a identificação e detenção dos autores dos ilícitos em foco, apreensão de meios de prova, assim como a recuperação de artigos e viaturas furtadas.

A operação em curso contemplou o cumprimento de cerca de 40 buscas domiciliárias e não domiciliárias, armazéns, `stands` de automóveis e oficinas de mecânica, continua a nota de imprensa.

Os agentes apreenderam também 14 viaturas suspeitas de furto ou contendo componentes furtados, diversos equipamentos eletrónicos destinados à descodificação de veículos, como máquinas de diagnóstico, computadores portáteis e `tablets` com `software` de descodificação de centralinas, adaptadores de ligação a fichas OBD [sistema eletrónico de autodiagnóstico de veículos].

Segundo a PSP, foram ainda apreendidos equipamentos de inibição de sinal GSM e GPS, equipamentos de localização por satélite, três centralinas de automóvel, 15 telemóveis, 54.000 euros e diversas chaves de veículos de várias marcas.

Os detidos serão presentes na quinta-feira junto das autoridades judiciárias, data em que a PSP do Porto revelará os resultados finais da operação.