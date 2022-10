Putin sugere centro de gás na Turquia

Foto: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via Reuters

O presidente russo propôs ao chefe de Estado turco a construção de um hub de gás natural russo na Turquia. Vladimir Putin diz que a Rússia pode redirecionar os fornecimentos do gasoduto Nord Stream, recentemente sabotado, para, por via do Mar Negro, criar um centro de gás na Europa.