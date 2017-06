Pyongyang desafia sanções através de um esquema de empresas de fachada - `think tank`

Lusa 13 Jun, 2017, 07:26 | Economia

O instituto C4ADS de Washington revelou, num relatório publicado hoje, que as sanções destinadas a atingir Pyongyang não são suficientes para fazer a Coreia do Norte renunciar ao seu programa nuclear e balístico.

"Longe de estar isolada, a Coreia do Norte está ativa no mundo todo graças às suas redes no exterior" que lhe permitem angariar fundos e reunir o material necessário para os seus programas de armamento, indica o estudo.

A Coreia do Norte realizou em setembro o quinto teste nuclear, que gerou condenação internacional e endurecimento das sanções. A mais recente vaga de medidas internacionais foi anunciada no início do mês em resposta à multiplicação de testes de mísseis.

Com o aumento das sanções, o regime norte-coreano desenvolveu a capacidade de `mascarar` as suas atividades ilícitas no estrangeiro, encobrindo-as através de transações comerciais aparentemente legítimas, indica o relatório.

O instituto C4ADS salienta que sanções corretamente aplicadas devem ter a capacidade de forçar o regime de Kim Jong-un a sentar-se à mesa das negociações.

Em setembro, este `think tank` apontava a importância de uma empresa chinesa, a Dandong Hongxiang Industrial Development, para os programas norte-coreanos.

Este grupo, que vende produtos que podem ter tanto aplicações civis como militares, exportou para a Coreia do Norte 171 milhões de dólares em material entre 2011 e 2015, enquanto as suas importações chegaram aos 360 milhões. Sanções contra esta empresa foram aplicadas por Washington e Seul.

As companhias norte-coreanas utilizam várias empresas de fachada para dissimular as suas verdadeiras atividades, segundo o C4ADS. Desta forma, indivíduos ligados ao regime norte-coreano podem conduzir no estrangeiro atividades ilícitas em nome de Pyongyang.

O C4ADS destaca que apesar de 67.163 empresas chinesas terem negócios com a Coreia do Sul, apenas 5.233 o fazem com o Norte, o que torna mais fácil a aplicação de sanções a estes grupos económicos.