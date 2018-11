QSP Summit 2019 espera 2300 participantes diários em dois dias de evento

Lusa30 Nov, 2018, 17:22 | Economia

"A grande novidade é a passagem para dois dias, será nos dias 21 e 22 de março [de 2019], na Exponor. É uma alteração substancial. Vamos mais do que duplicar a área. Vamos ter uma feira com mais de cem expositores e ocupar 19 mil metros quadrados e prevemos uma média de participação de 2300 participantes diários", afirmou, em declarações à Lusa, Rui Ribeiro, CEO e fundador da QSP Summit.

Segundo aquele responsável, o que o QSP Summit pretende, na edição de 2019, "é posicionar-se como a melhor conferência de marketing e gestão da Europa" através do incremento da dimensão, mas sobretudo da qualidade do evento.

"Acho que foi uma exigência de quase todos os envolvidos, por um lado os participantes porque gostariam de termos mais tempo para networking e negócio, foi também da parte dos patrocinadores e expositores que desta forma podem rentabilizar melhor os seus investimentos e até das próprias cidades que estão aqui envolvidas em particular Matosinhos e Porto", explicou.

Procurando antecipar os temas que vão marcar a gestão nos próximos anos, a edição de 2019 que conta com a participação de 46 oradores nacionais e internacionais, vai centrar-se no tema "Convergence", abordando matérias como os tempos de transformação que empresas e profissionais enfrentam, a convergência online-offline, voz-dados, humanos-robots, pessoas-cultura; tecnologia-marketing; produto-marca; criatividade-management, entre outros.

Entre os oradores internacionais destaque para o norte-americano Daniel Pink, autor de seis livros sobre temas como trabalho, negócios e comportamento humano.

"O nosso orador principal vai ser o Daniel Pink que é conhecido mundialmente. Autor de vários best sellers, foi também apresentador e coprodutor do `Ground Control`, uma série televisiva do National Geografic e que é considerado um dos dez maiores pensadores mundiais da atualidade em termos de negócios", revelou.

O seu mais recente livro, "When: The Scientific Secrets of Perfect Timing", esteve quatro meses na lista de best-sellers do New York Times e foi nomeado um dos melhores livros de negócios de 2018 por várias outras lojas.

O autor que escreveu ainda o bestseller do New York Times "A Whole of New Mind" venceu múltiplos prémios e os seus livros foram traduzidos em 39 idiomas.

O palco principal contará também com Spencer Harrison, professor em comportamento das organizações no Insead e expert em cultura e criatividade organizacional; Stanley Hainsworth, ex diretor criativo da Nike, Lego e Starbucks e ainda Lara Balazs que até muito recentemente foi vice-presidente da Amazon, entre outros.

No segundo dia, o QSP Summit vai receber Barbara Kahn, professora da Wharton School da Universidade da Pennsylvania, e autora de livros como "Global Brand Power: Leveraging Branding for Long-Term Growth" e "The Shopping Revolution: How Successful Retailers Win Customers in an Era of Endless Disruption" .

Em ambos os dias o evento contará com diversos painéis de debate onde se incluem oradores como Michael Aakkermen (Pinterest); Jaime Del Valle (L´Oreal); José Fortunato (Sonae MC); Ana Lehmann (FEP); Fuencisla Clemares (Google); Carlos Gomes da Silva (Galp); Luis Teixeira (Farfetch); Helen Duphorn (IKEA); Joana Amaral Dias (Psicóloga, entre muitos outros.

Na última edição, o QSP Summit, reuniu mais de 1700 quadros de topo, em 2019 conta receber mais de 2300 quadros de topo.

Nos últimos dez anos, o QSP Summit trouxe a Portugal alguns dos mais destacados pensadores da atualidade como Daniel Goleman, Michio Kaku, Kenichi Omae, David Shing, Kevin Keller, David Aaker, Paco Underhill, entre muitos outros.