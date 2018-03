"Quando há injeção de dinheiro público, isso afeta os bolsos dos contribuintes"

O INE divulgou esta segunda-feira que o défice orçamental de 2017 ficou nos três por cento do PIB com recapitalização da CGD, mas que teria sido de 0,9 sem esta operação.



"É importante nós percebermos se em 2018, no caso de ser preciso uma injeção de capital no Novo Banco, se isto vai afetar o défice", sublinhou a deputada do CDS-PP.