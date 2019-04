Quase 10 mil milhões de euros em impostos tributados ao setor automóvel em Portugal em 2018

Lusa24 Abr, 2019, 13:13 | Economia

Os dados foram hoje divulgados pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), que representa 15 dos principais fabricantes europeus de carros (como o grupo BMW, CNH Industrial, DAF Trucks, Daimler, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, grupo PSA, Renault, Toyota, Volkswagen e Volvo Cars e grupo Volvo).

Os números são referentes aos 14 países da União Europeia (UE) onde estas empresas atuam e revelam que, no ano passado, Portugal arrecadou 9,9 mil milhões de euros com impostos no setor automóvel, grande parte (4,2 mil milhões de euros) dos quais com o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) sobre a venda, manutenção, reparação e peças de veículos.

Acrescem outros impostos sobre combustíveis e lubrificantes (3,2 mil milhões de euros), vendas e registos (800 mil euros), impostos anuais de propriedade (600 mil euros), entre outros (1,1 mil milhões de euros).

Ainda assim, nesta lista de 14 países, Portugal fica em nono lugar quanto ao total de impostos arrecadados.

A liderar a lista está a Alemanha (com um total de 92 mil milhões de euros), seguida pela França (79 mil milhões de euros) e por Itália (74,4 mil milhões de euros), países onde o setor tem mais representatividade.

Segue-se o Reino Unido (56,3 mil milhões de euros), Espanha (28,1 mil milhões), Holanda (20,3 mil milhões), Bélgica (19,6 mil milhões) e Áustria (13,3 mil milhões).

Atrás de Portugal ficam a Suécia (8,6 mil milhões), Finlândia (8,3 mil milhões), Dinamarca (6,7 mil milhões), Grécia (5,7 mil milhões) e Irlanda (5,4 mil milhões).

Ao todo, sobre o setor automóvel nestes 14 países recaem mais de 400 mil milhões de euros em impostos por ano, de acordo com os dados da ACEA, associação sediada em Bruxelas.

Os números foram divulgados a propósito da publicação de um guia fiscal para este ano sobre o setor.