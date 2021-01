Quase 340 empresas beneficiárias da segunda ronda de apoios do Governo timorense

Este valor faz parte de dados preliminares do Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos, responsável pela coordenação da aplicação das medidas de retoma económica, e do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) timorense, que reúne e verifica os dados dos beneficiários.

Segundo os dados, a que a Lusa teve acesso, na primeira ronda de pagamentos, em dezembro, foram atribuídos apoios no valor de 1,44 milhões de dólares (1,17 milhões de euros) a 284 empresas, correspondentes a um valor mensal de cerca de 721 mil dólares (585 mil dólares) para novembro e dezembro.

Esta semana deverá ser processado o segundo pagamento de cerca de um milhão de dólares a um total de 338 empresas, todas do regime de adesão obrigatória à Segurança Social.

Em dezembro, foram ainda pagos apoios no valor total de cerca de 4.600 dólares (3.730 euros) a 65 trabalhadores do regime de adesão facultativa, que vão aumentar para cerca de 15 mil dólares (12.100 euros) a 249 trabalhadores, esta semana.

Ao total de apoios concedidos somam-se cerca de 375 mil dólares (304 mil euros) em dispensa contributiva das empresas.

A medida, aprovada pelo Governo em 16 de setembro e em vigor desde outubro, prevê o pagamento de apoios a empresas e trabalhadores por conta própria durante quatro meses, entre novembro de 2020 e fevereiro de 2021.

A implementação da medida só começou em dezembro, quando foram efetuados os pagamentos de inscrições de novembro e de parte das de dezembro, sendo este mês feito um segundo pagamento, com as inscrições adicionais de dezembro e as de janeiro. O pagamento final será feito em fevereiro.

Trata-se, segundo o decreto do Governo, de garantir apoios a empresas e trabalhadores por conta própria que tenham registado perdas no volume de negócios ou de receitas devido ao impacto da pandemia da covid-19 na economia timorense.

Este é a segunda ronda de medidas, depois de, no ano passado, terem sido prestados apoios no pagamento de salários para garantir a manutenção de postos de trabalho.

O valor mensal desta segunda ronda de apoios é calculado em função da dimensão da empresa e das perdas, sendo majorado no caso de empresas do setor do turismo, um dos mais afetados, como restaurantes, hotéis e agências de viagens, entre outras.

Assim, empresas com perdas superiores a 50% recebem um valor equivalente a entre 40% e 60% dos custos salariais (dependendo do número de trabalhadores) e 4% dos custos com eletricidade.

Empresas com perdas entre 20% e 50% recebem o equivalente a entre 20% e 40% dos salários, mais 3% dos custos de eletricidade, e as que registaram perdas inferiores a 20% recebem entre 5% e 25% dos custos salariais, não beneficiando neste caso de apoio no custo da eletricidade.

No caso de trabalhadores com adesão facultativa à Segurança Social, o apoio varia entre os 65%, para perdas superiores a 50%, e os 30%, para perdas inferiores a 20%.

Além desse "subsídio de apoio à retoma e manutenção da atividade económica" há ainda uma "dispensa parcial das contribuições mensais para a Segurança Social".

Para poderem aceder aos apoios, as entidades empregadoras "que apresentem perda do volume de negócios ou de receitas e que pretendam retomar ou manter a atividade" devem estar inscritas na Segurança Social até à entrada em vigor do diploma.

No caso de empresários em nome individual, trabalhadores por conta própria e trabalhadores do serviço doméstico, o apoio será dado "mesmo que se inscrevam após a entrada em vigor do diploma", sendo obrigados a manter a inscrição na Segurança Social "no mínimo pelo período de três meses após a concessão do último apoio".

Atualmente há 12 casos ativos de covid-19 em Timor-Leste.