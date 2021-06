Quase 50 por cento da população adulta ativa tem apenas o ensino secundário

Outra revelação que consta do estudo: durante a pandemia caiu a pique o número de jovens empregados. Foram menos 60 mil do que no ano anterior.



O retrato mostra ainda que as mulheres portuguesas ganham em média menos 38% do que os homens desempenhando as mesmas funções e tendo a mesma formação. Grande parte dos empresários portugueses têm apenas o nono ano de escolaridade.



A saúde mental é para a Fundação José Neves a próxima pandemia. A pensar nisso, apresenta hoje uma aplicação móvel.