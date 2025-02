Quase dois terços de alunos do secundário veem leituras obrigatórias como aborrecidas - estudo

O estudo "Práticas de leitura dos alunos dos ensinos básico e secundário -- Barómetro`23" incidiu sobre uma amostra de mais de 31 mil alunos e foi feito em parceria com a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência e a Rede de Bibliotecas Escolares, contando com a Associação de Restaurantes McDonald`s como mecenas.

Se no 3.º ciclo há 45,1% de alunos a dizer que os livros de leitura obrigatória são interessantes, essa percentagem desce para 33,8% no secundário, nível de ensino onde 62,7% dos alunos classificam as leituras obrigatórias como aborrecidas ou que não lhes dizem nada.

No secundário, 3,5% dos alunos consideram os livros de leitura obrigatória como divertidos.

"Esta constatação convida, uma vez mais, à reflexão sobre a escolha dos livros de leitura obrigatória, abrindo espaço para posicionamentos mais flexíveis sobre as leituras e os materiais de leitura. Importa no quadro deste debate não perder de vista o objetivo principal: a promoção da leitura e o incremento das práticas de leitura", escrevem os autores do estudo, coordenado por João Trocado da Mata e José Soares Neves.

No 10.º ano, a lista de obras e textos para "educação literária" inclui a poesia trovadoresca, Fernão Lopes (1380-1460), Gil Vicente (1465-1536) e Luís de Camões (1524-1580), enquanto no ano seguinte a lista vai do padre António Vieira (1608-1697) a Cesário Verde (1855-1886), passando por Almeida Garrett (1799-1854), Eça de Queirós (1845-1900) e Antero de Quental (1842-1891), entre outros.

No 12.º ano, aborda-se Fernando Pessoa (1888-1935), contos de autores como Manuel da Fonseca (1911-1993), Maria Judite de Carvalho (1921-1998) e Mário de Carvalho, e um romance de José Saramago ("Memorial do Convento" ou "O Ano da Morte de Ricardo Reis"), para além de vários nomes da poesia do século XX como Miguel Torga, Alexandre O`Neill, António Ramos Rosa, Herberto Helder ou Ana Luísa Amaral, entre outros.

O estudo recorda a frase do sociólogo João Teixeira Lopes, segundo a qual existe um "curioso paradoxo: aparentemente a escola mata a leitura".

De acordo com o estudo, a percentagem de alunos que diz possuir os seus próprios livros em casa ultrapassa os 90% em todos os escalões de ensino, com uma diminuição gradual à medida que o nível sobe, ou seja, no 1.º ciclo 97% dos alunos dizem ter livros em casa, praticamente a mesma do 2.º ciclo, descendo para 93,5% no 3.º ciclo e para 90,3% no secundário.

Também o gosto pela leitura cai à medida que avança o ensino: de acordo com o estudo, os alunos portugueses passam de 73,3% que dizem gostar de ler no 1.º ciclo para 35,4% no secundário.

"Os resultados apontam para a importância do capital cultural e das dinâmicas familiares na associação às práticas de leitura entre alunos do ensino não superior. A presença de livros em casa e a relação familiar com a leitura são os fatores mais fortemente associados à leitura dos alunos, superando a escolaridade dos pais, cuja força da correlação não é tão expressiva quanto a das restantes variáveis", pode ler-se no documento.

O objetivo do estudo era proceder "à construção de um sistema de recolha regular de informação sobre a evolução das práticas de leitura dos alunos do ensino não superior, respondendo a uma necessidade há muito diagnosticada pelas principais entidades com responsabilidades na promoção da leitura em Portugal".