Quase metade dos CEOs globais perspetivam retorno ao normal em 2022 - KPMG

"[...] Quase metade dos CEOs inquiridos (45%) esperam um retorno ao `normal decurso` dos seus negócios apenas em 2022, por oposição a quase 31% dos CEOs que antecipam que este regresso será concretizado já em finais deste ano", revelou o `KPMG CEO Outlook Pulse Survey de 2021`.

Por outro lado, 24% dos inquiridos defenderam que a pandemia alterou o seu modelo de negócio para sempre.

Mais de metade (55%) dos inquiridos revelaram estar apreensivos com o demorado acesso dos seus trabalhadores à vacina da covid-19, sendo que 90% ponderam pedir aos seus colaboradores que informem quando forem vacinados.

Porém, "um terço dos inquiridos" está inquieto face às informações sobre a fiabilidade das vacinas e quanto ao processo de vacinação, uma vez que tal pode "potenciar uma recusa em ser vacinado".

Neste sentido, 61% dos líderes empresariais notaram que para promover o regresso aos escritórios, precisam quem mais de metade da população já esteja vacinada.

Um quinto das empresas preveem ainda tomar medidas adicionais de precaução e segurança quando for possível regressar ao trabalho, por exemplo, aceitar visitas presenciais de pessoas vacinadas.

O estudo concluiu ainda que 17% dos presidentes executivos procuraram reduzir a presença física nos escritórios devido à pandemia, percentagem que contrasta com os 69% dos CEOs inquiridos em 2020, que perspetivaram a redução das dimensões físicas dos escritórios em três anos.

Isto demonstra que "as estratégias de redução dos espaços já efetivamente tomaram lugar ou que a pandemia fez com que os CEOs mudassem de ideias".

Os presidentes executivos estão ainda apreensivos quanto ao cenário da totalidade dos seus colaboradores estar em trabalho remoto, sendo que três em cada 10 consideram um modelo de trabalho híbrido (remoto e físico) para os seus trabalhadores.

Apenas 21% dos inquiridos consideram contratar novos funcionários que trabalhem, maioritariamente, em modo remoto, abaixo dos 73% apurados em 2020.

No âmbito do regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e do agendamento do acordo COP26 para o final de 2021, quase metade dos CEOs querem pôr em prática mais medidas de `environment, social and governance` (ESG).

Quase 90%, por seu turno, querem "congelar os ganhos na área da sustentabilidade das alterações climáticas" ganhos em resultado da pandemia.

Por último, 96% dos inquiridos procuram dar mais atenção à componente social dos seus programas ESG.

O estudo, desenvolvido entre fevereiro e março, inquiriu 500 presidentes executivos de empresas de 11 países -- Austrália, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Espanha, Reino Unido e EUA.

Todas as empresas inquiridas têm receitas superiores a 500 mil dólares anuais e 35% destas têm mais de 10 mil milhões de dólares.

A KPMG presta serviços de auditoria, fiscalidade e consultoria, estando presente em 146 países e territórios.

Em Portugal, a KPMG tem escritórios em Lisboa e no Porto.