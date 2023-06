Quase todos os dirigentes da Fed querem mais subidas da taxa de juro - Powell

Aquela posição dos membros do comité (FOMC, na sigla em Inglês) foi expressa apesar da baixa contínua da inflação observada nos EUA, avançou Powell.

"A quase total dos participantes veem como provável o facto de novas subidas da taxa serem necessárias este ano para colocar a inflação em dois por cento", declarou Powell, acrescentando que estas próximas subidas devem ser feitas "a um ritmo moderado".

A Fed decidiu hoje fazer uma pausa na subida da taxa de juro de referência, que se mantém no intervalo entre cinco e 5,25%, o nível mais alto desde meados de 2007, depois de 10 subidas consecutivas.

Não obstante, os dirigentes da Fed antecipam, na sua maioria, uma subida da taxa até final deste ano para o intervalo 5,50%-5,75%. Um membro da FOMC admite mesmo uma subida para o intervalo 6,00%-6,25%.

Esta perspetiva fez cair a bolsa nova-iorquina, que passou a evoluir com perdas depois da publicação do comunicado da Fed.

A maioria dos membros do FOMC antecipa uma descida posterior da taxa de juro em 2024 para o intervalo 4,25%-4,50%.

O FOMC reviu inclusive em baixa ligeira a sua previsão de inflação para os EUA em 2023, de 3,3% para 3,2%, e em alta acentuada a do crescimento do produto interno bruto, dos 0,4% avançados em março para um por cento agora.

O debate no FOMC começou na manhã de terça-feira, duas horas depois da publicação do índice de preços no consumidor nos EUA, que mostrou a subida dos preços tinha arrefecido fortemente em maio, para 4,0% em termos anuais, depois dos 4,9% no mês anterior, no que é o valor mais baixo desde março de 2021.

O pico do crescimento de preços ocorreu em junho de 2022, com 9,1%.

Ao fim de dez subidas da taxa de juro, no total de cinco pontos percentuais, vários dirigentes da Fed defendiam esta pausa.

Esta vai "permitir observar mais informação antes de tomar decisões sobre a dimensão" das subidas ainda necessárias, afirmou, por exemplo, Philip Jefferson, um dos governadores do bano central e em breve seu vice-presidente, se o Senado confirmar a sua nomeação.

Por outro lado, esta pausa deve permitir evitar um peso excessivo no consumo e no investimento e, assim, evitar uma recessão.