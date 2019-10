Quatro `chefs` distinguidos a nível mundial preparam jantar com marcas portuguesas

Lisboa, 16 out 2019 (Lusa) -- Quatro chefes de cozinha com distinções mundiais juntam-se no "jantar mais exclusivo do ano", em Miami, em 01 de dezembro, que contará com vinho do Porto e pratos de uma marca centenária portuguesa.

A terceira edição do `Once Upon a Kitchen` contará, este ano, com a participação de Mauro Colagreco (restaurante Mirazur, em Menton, França, em primeiro lugar na lista "World`s 50 Best" em 2019); Massimo Bottura (Osteria Francescana, em Modena, Itália, o melhor do mundo na mesma lista em 2016 e 2018); Alex Atala (D.O.M., em São Paulo, Brasil, o quarto melhor em 2012 e atualmente o "Melhor Restaurante Acqua Panna na América do Sul"), e Antonio Bachour, nomeado melhor `chef` pasteleiro do mundo nos "The Best Chef Awards 2018".

Segundo um comunicado divulgado hoje pela organização, o jantar, cujos preços variam entre 2.500 e 5.000 euros, vai decorrer no New World Center, concebido pelo arquiteto Frank Gehry, em Miami Beach, nos Estados Unidos.

Este ano, duas marcas portuguesas fazem parte da experiência: a colheita de 1997 de vinho do Porto da casa Niepoort "fará parte da criteriosa seleção de excelentes vinhos servidos durante o evento" e os convidados vão receber uma edição limitada de pratos personalizados da Vista Alegre com as assinaturas dos quatro `chefs`.

A marca centenária portuguesa é utilizada pelo brasileiro Alex Atala no seu restaurante em São Paulo.

"Estamos muito entusiasmados por contar com estas duas marcas portuguesas tão `premium` na edição de 2019 da `Once Upon a Kitchen` em Miami Beach", afirmou Barnabas Carrega, co-fundador e diretor do GR8 Group, que organiza o jantar.

"Com este evento, criamos uma experiência inesquecível e memorável, dando aos comensais a oportunidade rara de se sentarem a poucos metros dos seus ídolos culinários e de degustarem as suas criações mais icónicas", comentou o responsável.

Segundo a organização, os bilhetes estão quase esgotados, sendo que apenas existem alguns disponíveis nas categorias `Gold` (2.500 euros), `Platinum` (3.500 euros) e duas `Chef`s Table` (5.000 euros).

Parte das receitas vão reverter para a fundação Food for Soul, instituição de caridade criada por Massimo Bottura que pretende promover a erradicação da fome com a união de cozinheiros de renome, que preparam refeições para quem precisa a partir de alimentos que seriam desperdiçados.