Quota de Portugal na pesca do bacalhau cortada em 200 toneladas

Este é o resultado das negociações dos Ministros das Pescas da União Europeia com a Noruega para a captura do bacalhau até final de 2021.



Foi também aprovado um plano de contingência que fixa quotas provisórias até 31 de julho dos recursos de pesca que são partilhados com o Reino Unido.



A diminuição da quota portuguesa já era esperada, uma vez que a pesca do bacalhau pela frota da União Europeia foi reduzida para três por cento nos mares do ártico e da Noruega.