Rácio mais baixo desde 2009. Peso da dívida pública cai para 98,7% em 2023

O rácio da dívida pública sobre o PIB regrediu assim em 13,7 pontos percentuais relativamente aos 112,4 por cento de 2022. Fica abaixo dos 103 por cento previstos pelo Governo.



O peso da dívida pública sobre a economia atinge um ano antes o rácio previsto para 2024, de 98,9 por cento.É igualmente o rácio mais reduzido desde 2009, ano em que atingiu os 87,8 por cento.

Pouco antes da divulgação destes dados, o governador do Banco de Portugal havia já sinalizado que o rácio da dívida ficaria aquém da fasquia dos 100 por cento do PIB, algo que "há muitos anos não acontecia".

Ao intervir na abertura do Fórum Banca, promovido pelo Jornal Económico em Lisboa, Mário Centeno afirmou que a redução "não é um epifenómeno, não é uma situação que acontece por acaso", resultando, nas suas palavras, "de um esforço que passa pelas famílias, empresas e, necessariamente, pelo Estado".



Na ótica de Maastricht e em termos nominais, a dívida pública caiu em 9,4 mil milhões de euros em 2023, face a 2022, para os 263 mil milhões de euros.



Tal variação resultou sobretudo da redução de títulos de dívida de curto e de longo prazo (-4,2 mil milhões de euros e -11,0 mil milhões de euros, respetivamente), de certificados do Tesouro (-4,2 mil milhões de euros) e empréstimos (-3,1 mil milhões de euros). Destacaram-se, em rumo inverso, as emissões líquidas positivas de certificados de aforro (14,4 mil milhões de euros).A economia portuguesa terá crescido 2,3 por cento na totalidade de 2023, registando uma progressão homóloga de 2,2 por cento e em cadeia de 0,8 no quarto trimestre, de acordo com a estimativa rápida publicada esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística.





Os ativos em depósitos das administrações públicas baixaram, no ano passado, em 2,5 mil milhões de euros em 2023 e a dívida pública deduzida de ativos em depósitos encolheu em 6,8 mil milhões de euros, para os 251,7 mil milhões.



Em dezembro, a dívida pública na ótica de Maastricht reduziu-se em 4,8 mil milhões de euros em comparação com o mês anterior, graças à redução de títulos de dívida (-3,3 mil milhões de euros face a novembro), desde logo de longo prazo, das responsabilidades em depósitos (-1,0 mil milhões de euros) e dos empréstimos (-0,6 mil milhões de euros).



c/ Lusa