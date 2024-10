O secretário-geral do PCP classificou o Orçamento do Estado para 2025 como uma proposta "contra o país e a favor dos poderosos". Um OE que "esquece quase três milhões de trabalhadores que recebem menos de mil euros de salário por mês" e "ignora os que não conseguem sobreviver só com um emprego ou os que, trabalhando, continuam na pobreza".