Rápido plano de vacinação recupera em breve a economia, avança comissário da economia

No Parlamento Europeu, o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, admite que o terceiro trimestre deste ano foi, em temos económicos, melhor do que o previsto pela Comissão Europeia, mas tudo indica que os últimos 3 meses deste ano vão ser piores que o esperado.



No entanto, Paolo Gentiloni admite que se os planos de vacinação avançarem rapidamente a recuperação pode ser mais rápida que o previsto.