Raul Almeida formalizou candidatura ao Turismo Centro

"A lista para a Comissão Executiva é liderada por Raul Almeida, presidente do Município de Mira, e apresenta como vice-presidente Anabela Freitas, presidente do Município de Tomar. Integra também a Comissão Executiva Jorge Sampaio, vice-presidente do Município da Anadia, além de um representante das entidades privadas (a Federação Portuguesa de Turismo Rural, representada por Elsa Marçal) e de um representante dos municípios associados (a Câmara Municipal de Ourém, representada pelo seu presidente, Luís Albuquerque)".

O mandatário da candidatura é Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Conselho de Administração da Vila Galé S.A., grupo do qual é o fundador.

A lista candidata aos órgãos sociais, entregue na sede desta entidade regional de turismo, em Aveiro, apresenta para a liderança da mesa da Assembleia Geral a Associação para a Promoção do Turismo na Região Centro de Portugal, representada pelo seu presidente, Pedro Machado, o atual presidente do Turismo do Centro que vai cessar o mandato. Para secretário da mesa, o candidato é o Município da Covilhã, representada pelo seu presidente, Vítor Pereira.

"Para o Conselho de Marketing, a lista apresenta como candidatos Hotel Avenida, representado por Jorge Loureiro; ADIRAM - Associação Aldeias de Montanha, representada por José Francisco Rolo; Aldeias Históricas de Portugal, representadas por Carlos Ascensão; Município de Torres Vedras, representado pela sua presidente, Laura Rodrigues; Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior, representada por Rodolfo Baldaia de Queirós; Empreendimentos Turísticos Montebelo, representados por Jorge Costa; e APECATE - Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos, representada por António Marques Vidal", adianta a mesma nota.

Citado na mesma nota, Raul Almeida afirmou que "a atividade turística está em franco crescimento neste território" e considerou estarem "reunidas todas as condições para prosseguir e, se possível, intensificar este percurso de excelência turístico nacional".

O Turismo do Centro abrange as regiões da Beira Baixa, Coimbra, Leiria, Médio Tejo, Oeste, Ria de Aveiro, Serra da Estrela e Viseu Dão Lafões, num total de 100 concelhos.

As eleições para o mandato 2023-2028 realizam-se no dia 26.

Em 29 de maio, Raul Almeida disse à Lusa que seria candidato ao Turismo do Centro e, quatro dias depois, Anabela Freitas, igualmente presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, também confirmou ser candidata.

Já em 25 de junho, foi anunciado que os dois candidatos iriam apresentar uma lista única a bem dos "superiores interesses da região".

"Há a tradição, na Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, de se apresentar uma lista única nas eleições. Foi o que aconteceu agora. As conversas que mantivemos nas últimas semanas renderam frutos e chegámos ao entendimento que todos desejávamos. Vamos apresentar uma lista de unidade, que reúne elementos de várias áreas da atividade turística e de diversos quadrantes políticos e que tem como prioridade máxima os superiores interesses da região", destacou Raul Almeida, numa mensagem enviada à Lusa.