RDCongo anuncia programa de financiamento de 1,5 mil milhões do FMI

"O meu governo obteve a aprovação do programa do Fundo Monetário Internacional (FMI), que concede uma facilidade de crédito alargada no valor de 1,5 mil milhões de dólares", cerca de 1,2 mil milhões de euros, anunciou o primeiro-ministro, Jean-Michel Sama Lukonde.

"Este é um grande passo em frente para apoiar as nossas reformas; continuar a melhorar as condições de vida do nosso povo continua a ser a nossa prioridade", acrescentou o governante, numa declaração citada pela agência francesa de notícias, France-Presse.

De acordo com o representante do Fundo no país, Gabriel Leost, o acordo permite o desembolso imediato de 217 milhões de dólares, cerca de 182 milhões de euros, estando os desembolsos seguintes sujeitos às revisões periódicas que o Fundo faz do programa.

O Governo congolês assumiu três compromissos no âmbito deste programa relativos à mobilização de receitas e à execução de despesas essenciais e de investimento, à melhoria da política monetária, e à luta contra a corrupção, particularmente através da "publicação de contratos passados na área extrativa que ainda não foram publicados e a publicação de contratos futuros", disse o representante do Fundo no país.

O anterior programa do FMI na RDCongo foi interrompido em 2012 de forma súbita, quando o antigo Presidente Joseph Kabila se recusou a publicar os contratos sobre a venda de ações do Estado em empresas mineiras.

Este país da África Central tem uma enorme riqueza mineral, mas a maioria da sua população vive com menos de 1,25 dólares por dia, segundo a ONU, estando em 170.º lugar dos 179 países analisados anualmente pela Transparência Internacional.