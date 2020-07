Reabertura de bares. Empresários falam em proposta absurda do Governo

Os empresários de diversão noturna dizem que é ridícula a proposta do Governo para a reabertura de bares e discotecas. O plano prevê que os espaços funcionem com as mesmas regras de bares e cafés, ou seja, sem haver pistas de dança e com encerramento obrigatório às oito da noite.