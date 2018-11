Rebocadores preparam paralisação nacional para protestar contra preço do gasóleo

Lusa05 Nov, 2018, 16:16 | Economia

"Os rebocadores estão a preparar a organização e mobilização dos profissionais desta atividade com vista a uma paralisação nacional, à semelhança do que aconteceu no ano de 2008. Esse não é o cenário que o setor pretende, mas a falta de resposta e sensibilidade das companhias de assistência em viagem e das autoridades responsáveis não está a deixar alternativa", refere a Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN) em comunicado.

Segundo a associação, as empresas que se dedicam à prestação de serviços através de veículos de pronto-socorro "têm vindo a confrontar-se com enormes dificuldades decorrentes do aumento exponencial do preço do gasóleo" e, se já viviam "um cenário muito complicado" quando os valores do combustível eram mais baixos, "hoje é praticamente impossível aos empresários conseguirem operar".

"A descida de três cêntimos no Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) para a gasolina, anunciada esta semana pelo ministro das Finanças, é uma medida positiva, mas que deixa de fora não só este setor como a maioria das empresas nacionais", sustenta, esclarecendo que a maioria das empresas utiliza viaturas a diesel, já que podem assim deduzir metade do IVA de cada litro de gasóleo, o que não é possível na gasolina.

Conforme salienta a ARAN, só entre agosto e outubro o preço do gasóleo simples passou de 1,359 euros para 1,426 euros, sendo que se se recuar a agosto de 2016 "então a diferença é abissal, dado que naquela data o custo por litro do diesel simples era de 1,095 euros", o que representa uma subida de 30% em dois anos.