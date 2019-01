Receita do IMI inverte quebra e aumenta para 1.503 milhões de euros em 2018

Lusa30 Jan, 2019, 11:05 | Economia

De acordo com os dados da execução orçamental em 2018, o IMI ultrapassou pela segunda vez a `barreira` dos 1.500 milhões de euros, tendo rendido mais 47 milhões de euros do que em 2017.

A mudança nas regras de determinação do valor patrimonial dos imóveis operada com a criação do IMI, em 2003, fez com que a receita deste imposto tivesse registado aumentos sucessivos até 2015, ano em que bateu um `recorde` de 1.533,2 milhões de euros.

Os dois anos seguintes, porém, foram de ligeiro recuo da receita, o que foi atribuído ao impacto da medida que permite aos municípios atribuírem um desconto fiscal aos residentes com dependentes a cargo, a uma maior proatividade dos proprietários em pedir a atualização do valor das casas ou ainda ao facto de a isenção de imposto a famílias de baixos rendimentos ter passado a ser atribuída de forma automática pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Apesar de todos estes fatores se terem mantido em 2018, os dados revelam que a receita aumentou, não havendo ainda informação disponível sobre os motivos deste crescimento.

A taxa do IMI está atualmente balizada entre um mínimo de 0,3% e um máximo de 0,45%, sendo que a maioria das autarquias tem optado por cobrar o valor mínimo.

A par do regime de isenção para famílias de rendimentos baixos existe uma isenção temporária que é concedida por um período máximo de três anos, quando se trata de habitação própria e permanente.

Em 2017, a AT recebeu 12.098 pedidos de isenção de IMI através do Portal das Finanças. No ano passado, estes pedidos baixaram para 11.991.