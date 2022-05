Receita do IMT aumenta 62,1% em março, a maior subida homóloga deste ano

De acordo com os dados da síntese de execução orçamental de março, divulgados esta quinta-feira pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), o valor global de receita registado até março traduz um aumento de 138,2 milhões de euros em termos homólogos e de 130,7 milhões de euros por comparação com o montante registado no final do mês anterior.

A mesma informação indica também que o crescimento homólogo de 61,2% registado até março foi o mais expressivo desde o início do ano, em que a receita desde imposto -- cobrado na sequência de transações de imóveis -- tem registado subidas sempre superiores a 40%.

O comportamento do IMT contribuiu "em grande medida" para o crescimento homólogo de 44% da receita da administração local, refere a DGO.

Em 2021, o IMT atingiu 1.354,5 milhões de euros, aumentando 371,3 milhões de euros face ao valor arrecadado no ano anterior, atingindo o valor mais elevado desde que em 2004 este imposto veio substituir a antiga Sisa.

O IMT ultrapassou pela primeira vez a barreira dos mil milhões de euros de receita em 2018 (1.003,9 milhões de euros), fasquia que conseguiu manter em 2019.

Em 2020, com a chegada da pandemia de covid-19, a receita cedeu ligeiramente, tendo caído para os 964,6 milhões de euros, segundo os dados da execução orçamental.

O IMT incide sobre a compra e venda de imóveis, independentemente de estes serem novos ou usados. É ainda devido quando há lugar a permuta de imóvel, concessão de usufruto ou cedência de posição contratual de comprador.

As regras deste imposto determinam que é calculado sobre o montante da transação ou o valor patrimonial tributário (VPT) do imóvel, incidindo sobre o maior dos dois.

Quando está em causa a compra de casa destinada a habitação própria e permanente há lugar a isenção do imposto até aos 92.407 euros. Nas segundas habitações, a taxa de IMT é de 1% para transações até 92.407 euros.

Acima deste patamar de valores e até aos 550.836 euros ou 574.323 euros, consoante a finalidade do imóvel, são aplicadas taxas marginais.

Acima destes valores e até um milhão de euros é aplicada uma taxa única de 6% e para imóveis de valor superior a um milhão de euros a taxa única aplicável é de 7,5%.

A taxa do IMT é de 10%, não havendo lugar a qualquer isenção ou redução sempre que o comprador tenha domicílio fiscal em país, território ou região sujeito a um regime fiscal mais favorável (que conste da lista de `offshores` em vigor em Portugal) ou seja uma entidade dominada ou controlada, direta ou indiretamente, por entidade que tenha domicílio fiscal em país, território ou região sujeito a um regime fiscal mais favorável.