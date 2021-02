Receita do IRS voltou a subir

A receita do IRS bateu um novo recorde em 2020, apesar da pandemia. No ano passado, o fisco arrecadou mais de 13,5 milhões de euros no imposto sobre o rendimento das famílias. É o valor mais alto de sempre, num ano em que a economia terá registado a maior queda dos últimos 50 anos.