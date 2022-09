Receita do jogo em Macau recupera em agosto após pior resultado desde 2003

De acordo com os números da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ), divulgados hoje, o dinheiro arrecadado pelos casinos em agosto representou menos de metade do valor registado no mesmo mês de 2021, sendo, aliás, o segundo valor mais baixo desde o verão de 2020.

Em julho, as receitas do jogo em Macau tinham caído 95,3%% em termos anuais, fixando-se em 398 milhões de patacas (48 milhões de euros), o valor mais baixo desde que a Direção dos Serviços de Estatísticas e Censos começou a recolher dados mensais, em janeiro de 2003, numa altura em que a cidade tinha apenas um operador de jogo.

Macau, o único local na China onde o jogo em casino é legal, viveu em junho e julho o pior surto de covid-19 desde o início da pandemia, o que levou as autoridades a decretarem o estado de prevenção imediata e um confinamento parcial, que determinou o encerramento dos casinos durante quase duas semanas.

Nos primeiros oito meses de 2022, os casinos arrecadaram 28,86 mil milhões de patacas (3,6 mil milhões de euros), menos 53,4% do que em igual período do ano passado.

As concessionárias em Macau, capital mundial do jogo e o único local na China onde o jogo em casino é legal, têm acumulado desde 2020 prejuízos sem precedentes e o Governo tem sido obrigado a recorrer à reserva extraordinária para responder à crise, até porque cerca de 80% das receitas governamentais provêm dos impostos sobre o jogo.

Operam no território três concessionárias, Sociedade de Jogos de Macau, fundada pelo magnata Stanley Ho, Galaxy, Wynn, e três subconcessionárias, MGM, Venetian e Melco.

O Governo de Macau lançou no final de julho um concurso público para a atribuição de seis licenças de exploração de jogos em casino, com um prazo máximo de dez anos.

Cada um dos concorrentes terá de pagar uma caução de pelo menos 10 milhões de patacas (1,22 milhões de euros).

Um dos pontos que será valorizado pela comissão do concurso passa pelos "planos destinados à expansão dos mercados de clientes de países estrangeiros".

Macau passou a permitir, a partir de hoje, a entrada de viajantes de 41 países, incluindo o Brasil, pela primeira vez desde março de 2020.

Ao contrário do que acontece para quem entra pela fronteira com a China continental, quem chega do estrangeiro continua a ser obrigado a cumprir uma quarentena de sete dias num hotel, seguido de três dias de "auto-vigilância médica" que pode ser feita em casa.