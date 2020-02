Receita dos serviços postais cresce 1,8% em 2019 apesar de queda de 6,7% no tráfego

Em comunicado, o regulador refere que o tráfego total dos serviços postais em 2019 caiu 6,7% para 685,9 milhões de objetos, "facto que não impediu que as receitas subissem 1,8%, com a receita média por objeto a aumentar 9,1%".

A descida do tráfego, prossegue a Anacom, "explica-se pela diminuição do tráfego das correspondências, do correio editorial e da publicidade endereçada, a qual foi parcialmente compensada pelo aumento de 13,4% no tráfego de encomendas".

O aumento da receita "deve-se à subida registada nas receitas das encomendas, 11,8%".

No ano passado, as receitas de prestação de serviços postais "rondaram 637,7 milhões de euros, mais 1,8% do que em 2018, crescimento que se explica pelo aumento de 11,8% das receitas de encomendas, para 207 milhões de euros, contra um aumento de 9,8% em 2018", adianta o regulador.

"As receitas das encomendas já representam quase um terço das receitas totais do setor", aponta a Anacom.

"Em virtude dos comportamentos anteriormente referidos, a receita média por objeto aumentou 9,1% em 2019 comparativamente com 2018. As receitas unitárias de correspondências, do correio editorial e de publicidade endereçada aumentaram 6,1%, 1% e 1,8%, respetivamente, enquanto que a receita unitária de encomendas diminuiu 1,4%", adianta.

"Analisando o total de objetos distribuídos, verifica-se que 95,5% se destinavam ao mercado nacional, enquanto os restantes 4,5% tiveram como destino outros países. O peso do tráfego nacional e internacional no total do tráfego têm-se mantido constantes ao longo dos anos", referiu.

O serviço universal (SU) representou 80,6% do total de objetos postais, tendo diminuído 9,1% entre 2018 e 2019, para 552,8 mil objetos.

"O peso do tráfego abrangido pelos limites do SU no total do tráfego diminui 2,1 pontos percentuais face ao ano anterior e cinco pontos em comparação com o ano de 2015", refere. No capítulo das receitas, o SU "representa 60,5% do total".

Quanto à posição dos prestadores no mercado, "o grupo CTT dispunha de uma quota de cerca de 88,4% do tráfego postal total, menos 2,6 pontos percentuais em relação a 2018. Relativamente ao tráfego abrangido pelos limites do SU, o grupo CTT detinha uma quota de cerca de 97%".

No final de 2019, "existiam cerca de 14,8 mil trabalhadores afetos à exploração dos serviços postais, traduzindo um aumento de 1% do emprego total relativamente a 2018".

Em 2019, face ao ano anterior, o número de pontos de acesso diminuiu 0,6%, o número de centros de distribuição 2,1% e a frota de veículos 4,2%.

A Anacom salientou que "esta diminuição dos pontos de acesso da rede tem subjacente uma diminuição do número de postos de correios de 0,8%, em simultâneo com um aumento do número de estações de correio dos CTT de 0,2% -- em 2019 verificou-se uma inversão da tendência de diminuição do número de estações de correio que vinha de 2014".

Quanto aos outros meios materiais (pertencentes na totalidade à concessionária do SU), "verificou-se um ligeiro aumento homólogo do número de apartados e diminuição do número de marcos de correio (-0,2%), do número de máquinas automáticas de venda de selos (-4,9%) e do número de postos onde apenas se podem adquirir selos (-0,2%)", concluiu.