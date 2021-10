Receita fiscal aumenta 1.348 milhões de euros até setembro

"No que diz respeito à receita fiscal líquida do subsetor Estado acumulada até setembro de 2021, registou-se um crescimento de 1.348,6 milhões de euros (+4,3%), face ao primeiro período homólogo", refere a Direção-Geral do Orçamento (DGO).

A explicar a subida homóloga da receita fiscal estiveram os desempenhos do IRS e do IVA, com a DGO a assinalar, face ao IVA, que a execução acumulada "cresce 732,5 milhões de euros face aos três primeiros trimestres de 2020 (+6,1%)".

A receita fiscal registava um acréscimo homólogo de 215,8 milhões de euros até agosto.