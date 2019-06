Partilhar o artigo Receita fiscal aumenta 1.374,9 ME até maio para um total de 15,4 mil ME Imprimir o artigo Receita fiscal aumenta 1.374,9 ME até maio para um total de 15,4 mil ME Enviar por email o artigo Receita fiscal aumenta 1.374,9 ME até maio para um total de 15,4 mil ME Aumentar a fonte do artigo Receita fiscal aumenta 1.374,9 ME até maio para um total de 15,4 mil ME Diminuir a fonte do artigo Receita fiscal aumenta 1.374,9 ME até maio para um total de 15,4 mil ME Ouvir o artigo Receita fiscal aumenta 1.374,9 ME até maio para um total de 15,4 mil ME