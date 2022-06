Receita fiscal aumenta 21% até maio para 17.545 milhões de euros

"Em termos acumulados, a receita fiscal líquida do subsetor Estado aumentou 3.042,4 milhões de euros (+21%) nos primeiros cinco meses de 2022, quando comparado com o mesmo período em 2021", indica a informação divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), lembrando que no período homólogo do ano passado estavam ainda em vigor restrições à atividade económica.

Esta evolução foi essencialmente impulsionada pelo comportamento do IVA, cuja receita registou um crecsimento homólogo de 1.718,9 milhões de euros (+25,2%) e do IRC, que aumentou 806,9 milhões de euros (+192,4%).