Receita fiscal sobe 8,6% até maio para 19.203 ME - DGO

De acordo com os dados divulgados pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), a receita fiscal subiu 1.520,7 milhões de euros face à receita fiscal acumulada em maio do ano passado.

Esta evolução foi influenciada em parte pela prorrogação do pagamento de retenções na fonte de IRS (22,6 milhões de euros) e de IRC (5,8 milhões de euros) em maio de 2022 e pela prorrogação do pagamento de IVA que afetou negativamente a receita em 2023 em 47,4 milhões de euros.

A DGO explica que descontando estes efeitos, a receita fiscal aumentou 6%, refletindo, sobretudo, "a evolução positiva do IRS em 16,1% (+726,3 milhões de euros) e do IVA em 4,7% (+426,6 milhões de euros), atenuado pela quebra do ISP em 18,4% (-254,4 milhões de euros)".

Já os reembolsos fiscais registaram um crescimento de 26,6%, "em resultado, fundamentalmente, da variação positiva dos reembolsos do IVA" em 43,7%, "concorrendo ainda o aumento dos reembolsos do IRS em 3%", quando no mês de abril, neste imposto, se verificava uma quebra acumulada nos reembolsos de 9,9%.

Em termos acumulados, os impostos indiretos têm uma execução de 12.629,7 milhões de euros e os impostos diretos de 6.573,38 milhões de euros.