Receita líquida da maior operadora do jogo em Macau cai 59,8% no primeiro trimestre

A receita líquida foi de 536 milhões de dólares de Hong Kong (63,7 milhões de euros), quando no primeiro trimestre de 2019 a maior operadora de casinos de Macau, fundada pelo magnata do jogo Stanley Ho, arrecadara 1,9 mil milhões de dólares de Hong Kong (2,3 mil milhões de euros).

O mercado VIP (grandes apostadores) também se ressentiu da crise provocada pela pandemia da covid-19 e pelo fecho durante pelo menos 15 dias dos casinos na capital mundial do jogo em fevereiro, com as receitas brutas a caírem 69,8%, dos 3,9 mil milhões de dólares de Hong Kong (460 milhões de euros) para 1,2 mil milhões de dólares de Hong Kong (140 milhões de euros).

A operadora apresentou ainda um saldo negativo de 200 milhões de dólares de Hong Kong (23,7 milhões de euros) de EBITDA ajustado (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações), uma descida de 118,6%.

Em comunicado, o grupo informou ainda que registou um valor negativo de 409 milhões de dólares de Hong Kong (48,6 milhões de euros) nos lucros atribuíveis aos proprietários da empresa, menos 148,1% do que aquele registado no primeiro trimestre de 2019.

A SJM disse ainda que planeia abrir até ao final deste ano o `resort` integrado Grand Lisboa Palace, no Cotai, faixa de casinos entre as ilhas da Taipa e de Coloane.

O Grand Lisboa Palace terá uma área total de 521 mil metros quadrados. Mais de 90% da área total será dedicada a instalações não-jogo, incluindo hotéis, como o "Palazzo Versace" e "Karl Lagerfeld", num total de dois mil quartos.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias: Sociedade de Jogos de Macau, fundada pelo magnata Stanley Ho, Galaxy, Venetian (Sands China), Melco Resorts, Wynn e MGM.

O jogo em Macau registou em março quebras nas receitas na ordem dos 79,7%, em relação a igual período de 2019, mês em que as medidas para conter o surto da covid-19 praticamente encerraram as fronteiras do território e depois de em fevereiro os casinos terem fechado pelo menos 15 dias.

Os casinos fecharam 2019 com receitas de 292,5 mil milhões de patacas (cerca de 34,8 milhões de euros), menos 3,4% do que no ano anterior.