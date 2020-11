Receitas da Altice Portugal recuam 0,2% para 1.563 ME até setembro

Entre janeiro e setembro, a receita da Altice Portugal "fixou-se nos 1.562,9 milhões de euros, estabilizada face ao período homólogo", refere a empresa em comunicado.

No período em análise, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recuou 1,1% para 628,3 milhões de euros.

"Na soma dos nove meses do ano e em termos homólogos, a Altice Portugal conseguiu estabilizar a evolução da receita e do EBITDA (-0,2% e -1,1%, respetivamente), em resultado do ininterrupto crescimento da base de clientes e de serviços, e controlo dos custos operacionais, apesar do contexto económico desfavorável fruto daa situação pandémica que se iniciou em Portugal no final do primeiro trimestre deste ano", adianta a empresa.

No terceiro trimestre, as receitas subiram 0,9% para 541,1 milhões de euros, em termos homólogos, e 8,3% face ao segundo trimestre.

"Apesar da interrupção, no segundo trimestre de 2020, da trajetória de crescimento da receita da Altice Portugal desde o início de 2019 [...], os resultados recuperaram neste trimestre, através do crescimento das vendas, especialmente telemóveis, da retoma das receitas de conteúdos `premium` desportivos e de alguma melhoria das receitas de `roaming`, apesar dos significativos impactos decorrentes da redução abrupta e expressiva do turismo em Portugal", explica a empresa liderada por Alexandre Fonseca.

No terceiro trimestre, o EBITDA regressou "novamente à rota de crescimento", ao subir 0,5% para 216,9 milhões de euros, "impulsionado pelo crescimento das receitas associado a um movimento de contenção dos custos operacionais", lê-se no comunicado.

O investimento (capex) subiu 21,1% no terceiro trimestre para 120,2 milhões de euros, e nos nove primeiros meses do ano atingiu 338,4 milhões de euros, uma subida homóloga de 14,5%.

"O terceiro trimestre de 2020 revelou uma vez mais a sustentabilidade do desempenho da Altice Portugal, tanto nas receitas como no EBITDA, embora os impactos da pandemia covid-19 se tenham prolongado ao longo deste trimestre", refere o grupo.

No segmento consumo, as receitas no terceiro trimestre ascenderam a "304,3 milhões de euros, o que resultou num crescimento homólogo de +1,4%", sendo que face ao segundo trimestre o aumento foi de 7,2%.

No segmento de serviços empresariais, as receitas foram de 236,7 milhões de euros, mais 0,3% que no terceiro trimestre de 2019.

A dona da Meo recorda que no final do segundo trimestre atingiu a meta estabelecida para este ano de 5,3 milhões de casas passadas com fibra, tendo no terceiro trimestre "adicionado 70 mil casas à sua base total".

No acumulado do ano, "o total de casas passadas foi de 446 mil, das quais 386 mil foram realizadas na rede da FastFiber", adianta.

"Mesmo em cenário económico adverso, o desempenho operacional ultrapassou os trimestres anteriores, atingindo níveis recorde em acréscimos líquidos de RGU [unidades geradoras de receitas, ou seja, parque de serviços] do negócio fixo, +52 mil neste trimestre", refere.

Os clientes únicos do segmento consumo registaram mais 10 mil adições líquidas, "alavancadas na manutenção do ritmo de adições brutas e de desligamentos a um nível recorde", sublinha a empresa, apontando que "estes resultados demostram a dinâmica, resiliência e sustentabilidade da atividade operacional de ambos os segmentos, consumo e serviços empresariais, e a manutenção da liderança na captação do crescimento do mercado".

Destaca ainda que a Altice Portugal "conseguiu em junho [...] a liderança no serviço de televisão por subscrição", referindo que, "com apenas 12 anos de história, a Meo conseguiu destronar o operador `incumbente` de televisão por cabo", sublinha.

A empresa refere que as adições líquidas dos três serviços âncora do negócio fixo e convergente - voz, banda larga e televisão - "registaram um total de 52 mil" no trimestre em análise, e que no negócio móvel assistiu a um aumento de 30 mil na base de clientes pós-pago.