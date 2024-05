Receitas da Altice Portugal sobem 0,6% no 1.º trimestre para 704ME

A subida das receitas foi impulsionada pelo crescimento dos resultados operacionais, "potenciados pela convergência fixo-móvel, expansão da base de clientes `core` telco, serviços não-telco e crescimento do ARPU [receita média por cliente]", justifica a Altice Portugal.

Nos primeiros três meses do ano, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações [EBITDA) cresceu 5,6% para 259 milhões de euros.

O investimento ascendeu a 99 milhões de euros no primeiro trimestre, valor que compara com 111 milhões de euros um ano antes. Esta diminuição decorre do facto da operadora já ter feito praticamente todo o `deployment` [implementação] de fibra, de 4G e já ter o 5G avançado, segundo a empresa.