Receitas da Altice Portugal sobem 13% no 1.º semestre para 1.417 ME

No segundo trimestre, as receitas subiram 11,8%, em termos homólogos, para 718 milhões de euros, depois de ter registado receitas de 699 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, o que totaliza 1.417 milhões de euros no semestre.

Quanto aos resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA), estes atingiram os 500 milhões de euros no semestre, mais 10% que um ano antes.

No segundo trimestre, o EBITDA ascendeu a 254 milhões de euros (245 milhões de euros no primeiro trimestre), um aumento de 9,5% face a igual período de 2022.

Relativamente ao investimento, este subiu 2,5% no primeiro semestre para 231 milhões de euros.

No segundo trimestre, o investimento foi de 120 milhões de euros, "reafirmando o compromisso da Altice Portugal na expansão das redes de nova geração, registando um decréscimo de -1,9% face ao período homólogo do ano anterior", refere a empresa, em comunicado.