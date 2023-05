Receitas da Altice Portugal sobem 14% no 1.º trimestre para 699ME

No primeiro trimestre, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 10,5% para 245 milhões de euros, "sustentado no crescimento das receitas dos serviços `core` [principais] e das novas linhas de negócio, mas também na contínua disciplina dos custos operacionais".

De acordo com a empresa, estes dados demonstram uma "robusta performance financeira" nos primeiros três meses do ano.

"A Altice Portugal conjuga crescimento com rentabilidade, apesar do contexto concorrencial e de incerteza económica, sustentada na fiabilidade das suas redes, num portfólio diversificado e inovador de produtos e serviços, na melhoria contínua da qualidade de serviço e da relação com os seus clientes", adianta a empresa liderada por Ana Figueiredo, em comunicado.

No período em análise, o investimento "foi de 111 milhões de euros", mais 7,7% em termos homólogos, "reafirmando a aposta na transformação global das infraestruturas, na inovação e no investimento no país", o que inclui a "aposta contínua na rede móvel, em infraestruturas `core` de última geração e na expansão da rede de fibra ótica em Portugal".

A dona da Meo salienta que "continua a investir na densificação da cobertura móvel -- 5G (91,1%) e 4G (99,9%), bem como em fibra ótica, com 6,2 milhões casas passadas em todo o país, ligando pessoas e empresas com a melhor tecnologia disponível".

Para o efeito, "contribui, também, a Altice Labs, o laboratório de inovação da Altice Portugal, que exporta tecnologia `made in` Portugal para o mundo, suportada na sua aposta contínua em Investigação & Desenvolvimento [I&D]".

A Altice Portugal cita ainda dados da Anacom do quarto trimestre de 2022, referindo que "a Meo mantém-se como líder em todos os serviços".

No primeiro trimestre, "a performance operacional mantém a tendência positiva, o controlo dos desligamentos continua em níveis históricos e a aquisição de clientes mantém-se sustentada, o que permitiu aumentar a base dos serviços fixos em 5,3% nos últimos 12 meses, tendo a base de clientes do serviço de televisão por subscrição crescido 4,2%", prossegue a Altice Portugal, em comunicado.

A empresa adianta que as receitas cresceram em "todos os segmentos e linhas de negócio" no trimestre, "em virtude da contínua expansão da base de clientes, da diversificação do portfolio de serviços cada vez mais digitais, da aposta na inovação e qualidade de serviço, fatores estes que se revelaram determinantes para a evolução positiva registada".

As receitas do segmento de consumo evoluíram 6,8% para 335 milhões de euros e a base de clientes únicos "continuou a expandir-se e aumentou 1,6% face ao período homólogo do ano anterior, após conquistar 26 mil adições líquidas, totalizando 1,7 milhões".

As receitas do segmento de serviços empresariais avançaram 22% para 364 milhões de euros, "sobretudo pelo crescimento da Altice Labs.

"Os resultados deste trimestre vêm confirmar o compromisso da Altice Portugal com a sua missão de liderar a transformação tecnológica e digital em Portugal, por meio da inovação, promovendo uma sociedade mais humana e conectando as pessoas a uma vida mais inovadora, inclusiva e sustentável", conclui a dona da Meo, no comunicado.