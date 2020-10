Receitas da operadora de casinos de Macau MGM China caem 94% no 3.º trimestre

O valor das receitas entre julho e setembro foi de 363 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de 40 milhões de euros), indicou em comunicado.

No terceiro trimestre de 2019 as receitas do grupo, detido maioritariamente por capitais norte-americanos, foram de 5,77 mil milhões de dólares de Hong Kong (cerca de 660 milhões de euros, ao câmbio da altura).

O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBIDTA) foi de menos 731 milhões de dólares de Hong Kong, com o grupo a indicar uma melhoria em relação ao segundo trimestre do ano em que perdeu 886 milhões de dólares de Hong Kong.

"Sentimo-nos encorajados com a reabertura de Macau e com a recuperação do mercado. Esperamos que a taxa de recuperação continue a ser gradual", afirmou o presidente e diretor-executivo do MGM China, numa referência ao reinício da emissão de vistos para o território pelas autoridades chinesas, no final de setembro.

"Vamos continuar a investir no reforço da nossa posição no mercado e continuar a acreditar no êxito a longo prazo de Macau", salientou.

Com a imposição de restrições fronteiriças e com a suspensão dos vistos turísticos da China, o maior mercado turístico de jogo para o território, as receitas dos casinos em Macau caíram mais de 77% no primeiro semestre, em relação a igual período de 2019.

Macau foi dos primeiros territórios a ser atingido pela pandemia, tendo registado 46 casos. Atualmente, não tem nenhum caso ativo.