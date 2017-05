Receitas da PT Portugal sobem 0,2% para 573 ME no 1.º trimestre

Lusa 11 Mai, 2017, 12:48 | Economia

O grupo francês Altice, dono da PT Portugal, que divulgou hoje resultados, explica que excluindo o impacto regulatório, nomeadamente a descida das terminações móveis, a receita teria crescido 0,9% no trimestre.

A Altice justifica esta "inversão positiva nas receitas" com a "estratégia transversal ao grupo", que assenta na convergência e numa oferta `best-in-class` ancorada em inovação, investimento e experiência do cliente.

Já o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) caiu 5,1% para 263 milhões de euros e o Capex (investimento) atingiu os 117 milhões de euros.

De uma maneira geral, a empresa mostra um aumento das receitas no segmento residencial de 0,3%, impulsionado pelo crescimento da receita por cliente, e diz que a "tendência de crescimento continua" no segmento empresarial, onde apesar da queda de 3,4% verificada neste primeiro trimestre em termos homólogos, o recuo no mesmo trimestre de 2016 foi de 8,7%.

Nas áreas de Wholesale e outros negócios houve um aumento de receitas (4,9% e 7,3% respetivamente), suportado pelo aumento do tráfego internacional e pela Altice Labs(antiga PT Inovação).

No fixo, as receitas aumentaram para os 176 milhões de euros no segmento residencial, face aos 174 milhões em termos homólogos, enquanto no segmento empresarial caíram para 106 milhões de euros no trimestre, face aos 108 registados no período homólogo.

No retalho, as receitas passaram de 69 milhões de euros no mesmo trimestre de 2016 para 72 milhões de euros.

No segmento móvel, as receitas caíram 0,7% para 141 milhões de euros no trimestre e 5,7% no segmento empresarial para 49 milhões de euros.

A empresa destaca o crescimento sustentado na fibra de mais 31 mil clientes do segmento consumo, para um total de 509 mil clientes no final do trimestre, resultado da aposta na fibra ótica em todo o país com o objetivo de alcançar as 5,3 milhões de casas em 2020.

O relatório mostra que existiam no final do trimestre 4,997 milhões de casas passadas, 3,2 milhões das quais com fibra ótica.

Já no móvel, os clientes particulares chegaram aos 6,162 milhões, dos quais 2,7 milhões em pós-pagos e 3,4 milhões em pré-pagos. A receita média por cliente (ARPU) fixou-se em 6,7 euros.

No que diz respeito ao Grupo Altice, as receitas cresceram 3,2% para 5,9 mil milhões de euros e o investimento realizado nos primeiros três meses do ano atingiu os 843 milhões de euros.