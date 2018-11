Receitas da Sonangol mais do que duplicaram até setembro face a todo o ano de 2016

Lusa16 Nov, 2018, 17:04 | Economia

A informação consta de uma apresentação disponibilizada hoje com o balanço de atividades e perspetivas da petrolífera e reflete essencialmente a forte subida da cotação do barril de crude no mercado internacional ao longo do ano.

Em 2018, o preço do barril de petróleo chegou aos 80 dólares, por contraste com os valores mínimos, de cerca de 30 dólares, em 2016. Nesse ano, segundo a informação de hoje, a Sonangol teve receitas de 14.949 milhões de dólares (13.100 milhões de euros), que subiram para 17.488 milhões de dólares (15.200 milhões de euros) em 2017.

Em setembro, a dívida total da petrolífera, liderada há um ano por Carlos Saturnino, após a exoneração de Isabel dos Santos do cargo de presidente do conselho de administração, a dívida da Sonangol era de 2.650 milhões de dólares (2.300 milhões de euros).

Segundo os mesmos dados, Angola produziu em média 1,722 milhões de barris de petróleo por dia em 2016, volume que desceu para 1,632 milhões de barris em 2017 e para uma média de 1,492 milhões de barris em 2018 (até setembro). Trata-se de uma quebra de mais de 220 mil barris de crude por dia em dois anos, devido ao declínio de alguns campos e a problemas operacionais decorrentes da falta de investimento.

A exportação de petróleo bruto atingiu os 10.963 milhões de dólares (9.600 milhões de euros) até setembro, contra os 10.735 milhões de dólares (9.400 milhões de euros) de 2017 e os 8.509 milhões de dólares (7.400 milhões de euros) em 2016.

"Apesar da duplicação dos preços [da cotação internacional] do petróleo, a receita do petróleo no país permanece inalterada em 2017 e 2018, pouco menos de 11 bi$/ano [11.000 milhões de dólares]", escreveu hoje, no rede Twitter, a empresária Isabel dos Santos, entre 2016 e 2017 liderou a Sonangol.

O relatório de hoje refere ainda que a petrolífera tinha em dívida, em agosto, 1.663 milhões de dólares (1.400 milhões de euros) de "cash calls" - fundos que as petrolíferas associadas num mesmo bloco têm de garantir para a realização de investimentos nos campos de produção -, apesar de ter liquidado, só este ano, um total de 2.193 milhões de dólares (1.900 milhões de euros).

No final de 2017, a Sonangol tinha em dívida às restantes petrolíferas que operam em Angola, em "cash calls", 1.950 milhões de dólares (1.700 milhões de euros).

As dívidas acumulam-se igualmente nos derivados, sobretudo de importação, como gasolina e gasóleo, apesar de o país ser o segundo maior produtor de petróleo em África. Até agosto, a Sonangol tinha em dívida a fornecedores 1.149 milhões de dólares (1.000 milhões de euros), apesar de já ter feito pagamentos, durante este ano, de 1.335 milhões de dólares (1.100 milhões de euros).