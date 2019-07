Receitas de serviços da Vodafone Portugal sobem para 238,3 milhões de euros no 1.º trimestre

Lusa26 Jul, 2019, 10:07 | Economia

Já as receitas totais, que contabilizaram 261,4 milhões de euros, aumentaram 3,3% face ao ano anterior, segundo um comunicado divulgado pela empresa de telecomunicações.

A Vodafone Portugal aponta os serviços Fixo e Pay TV como os que mais contribuem para estes resultados.

"O número de clientes de serviço Fixo aumentou 10,2% em comparação com o mesmo período no ano passado, alcançado 738,2 mil, enquanto que a base de clientes de TV por subscrição cresceu 11,1% YoY [comparando com o mesmo período do ano passado], chegando a 628 mil no final de junho", comunicou a empresa.

Quanto ao negócio Móvel, a empresa indicou que a `performance` foi também positiva, com o número de clientes a atingir 4,7 milhões (+3,2% do que no mesmo período do ano passado), dos quais 2,2 milhões são clientes 4G (+19,9%).

O CEO da Vodafone Portugal, Mário Vaz, citado no comunicado, adiantou também que o plano de expansão da rede de fibra ótica foi revisto, na sequência do recente memorando de entendimento assinado com a dstelecom.

"Tendo terminado este trimestre com a presença da rede de fibra da Vodafone em 3,2 milhões de lares e empresas, o plano anterior de expansão para quatro milhões foi agora objeto de revisão para um potencial de 5,3 milhões", esclareceu Mário Vaz.