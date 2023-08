Receitas de serviços de ccomunicações em pacote sobem 8,8% no 1.º semestre para 1.004 ME

"Entre janeiro e junho de 2023, as receitas de serviços em pacote foram de 1.004 milhões de euros (51,8% do total das receitas retalhistas), tendo aumentado 8,8% face ao mesmo período do ano anterior (o maior crescimento anual registado desde 2016)), segundo os dados estatísticos relativos aos pacotes de serviços, no primeiro semestre, divulgados no `site` da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

O regulador detalhou que as receitas de ofertas de quatro ou cinco serviços (4/5P) representaram 66,8% do total das receitas em pacote ou 34,6% do total das receitas retalhistas.

A receita média mensal por subscritor de pacote (36,61 euros sem IVA) registou igualmente o maior crescimento anual desde 2016 (+5,3%), tendo sido de 45,08 euros no caso das ofertas 4/5P (+4,4%) e de 28,67 euros no caso das ofertas 3P (+4%).

No final de junho, o número de subscritores de pacotes de serviços foi de 4,6 milhões, mais 131.000 (2,9%) do que no mesmo semestre do ano passado, com o crescimento exclusivamente associado às ofertas 4/5P (+169.000 ou +7,2%).

As ofertas 4/5P foram as mais procuradas, contando com 2,5 milhões de subscritores (54,8% do total de subscritores de ofertas em pacote), seguindo-se as ofertas 3P (com 1,7 milhões de subscritores, 36,4%), que verificaram o maior decréscimo anual desde 2015.

As ofertas isoladas, `single play` ou 1P representaram 69% dos acessos móveis e 15,2% dos acessos fixos.

A Anacom estima que, em julho de 2022, as ofertas isoladas residenciais ascenderiam apenas a 1% do total dos subscritores residenciais de banda larga fixa, 3% do total de subscritores residenciais de TV por subscrição e a 5% do total dos subscritores residenciais de serviço telefónico em local fixo.

No final de junho, a Meo foi o prestador com maior quota de subscritores de serviços em pacote (41,3%), seguindo-se o Grupo NOS (35,4%), a Vodafone (20,5%) e a Nowo (2,8%).

Face ao mesmo período de 2022, a Meo e a Vodafone aumentaram a sua quota de subscritores (+0,3 pontos percentuais em ambos os casos), enquanto as quotas do grupo NOS e da Nowo diminuíram (ambos -0,3 pontos percentuais).

Em termos líquidos, a Nowo foi o único dos prestadores referidos a diminuir o número de subscritores de pacotes, apontou o regulador das telecomunicações.