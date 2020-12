Receitas de serviços em pacote de comunicações sobem 5,2% até setembro para 1.293 milhões de euros

No período em análise, as receitas de ofertas 4/5P [pacotes com ofertas de quatro e cinco serviços, respetivamente] representaram 63,1% do total.

"No terceiro trimestre, a receita média mensal por subscritor de pacote foi de 34,74 euros, mais 0,5% do que no trimestre homólogo", refere a Anacom, na informação divulgada no seu `site`.

No final de setembro, a Meo (Altice Portugal) era "o prestador com maior quota de subscritores de serviços em pacote (40,5%), seguindo-se o grupo NOS (36,8%), a Vodafone (19%) e o Grupo Nowo/Onitelecom (3,6%)".

Face ao trimestre homólogo, "a Vodafone e a Meo aumentaram a sua quota de subscritores, em 0,6 e 0,1 pontos percentuais, respetivamente" e "as quotas do grupo NOS e do grupo Nowo/Onitelecom diminuíram, 0,4 e 0,3 pontos percentuais, respetivamente", adianta a Anacom.

O regulador refere que a NOS foi o operador com maior quota de receitas de serviços em pacote (41,1%), seguida da Meo (40,7%) e da Vodafone Portugal (15,6%).

A Nowo/Onitelecom contava com 2,5%.

"Face ao trimestre homólogo, a Vodafone aumentou a sua quota de receitas em 1,5 pontos percentuais, por contrapartida da redução verificada no grupo NOS, na Meo e no grupo Nowo/Onitelecom (-0,7 p.p., -0,4 p.p. e -0,4 p.p., respetivamente)", adianta.