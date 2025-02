Receitas do Estado moçambicano com dividendos crescem para quase 200 ME em 2024

De acordo com dados da execução orçamental de janeiro a dezembro, estes dividendos representaram 3,7% do total das receitas do Estado moçambicano neste período (2,7% em 2023), que foi de quase 344.836 milhões de meticais (5.156 milhões de euros), somando um crescimento de 38,7% face ao ano anterior.

A Hidroelétrica de Cahora Bassa foi a que mais dividendos (56,8% do total) pagou ao Estado moçambicano de janeiro a dezembro do ano passado, de mais de 7.308 milhões de meticais (109,3 milhões de euros), contra 4.643 milhões de meticais (69,4 milhões de euros) em 2023.

Segue-se a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), com 2.200 milhões de meticais (32,9 milhões de euros), um crescimento de 280% no espaço de um ano, e depois a estatal Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), com 1.042 milhões de meticais (15,6 milhões de euros), um recuo homólogo de quase 25%.

O Millennium BIM, banco controlado pelo português BCP e participado pelo Estado moçambicano, pagou em dividendos no ano passado 763,9 milhões de meticais (11,4 milhões de euros), e a Companhia Pipeline Moçambique-Zimbábue, quase mil milhões de meticais (14,9 milhões de euros).

Já as receitas com concessões pagas ao Estado recuaram 4,6% em 2024, face ao ano anterior, para 5.035 milhões de meticais (75,3 milhões de euros), valendo 1,5% de todas as receitas do Estado (1,6% em 2023), segundo o mesmo relatório de execução orçamental do Governo moçambicano.

Com um peso de praticamente 50% do total, a Hidroelétrica de Cahora Bassa foi também a que mais pagou ao Estado por concessões, neste período, valor que cresceu num ano 8,1%, para mais de 2.513 milhões de meticais (37,6 milhões de euros).